Cinema Espace Agapit Avignon Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Rue Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-15

2025-09-15

De Johann Dionnet | Par Johann Dionnet, Benoît Graffin

Avec Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

Tout public

Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser ! .

Rue Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 07 94 cinema@ville-lacreche.fr

