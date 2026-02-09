Cinéma Espace AGAPIT Chasse gardée 2 Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace AGAPIT Chasse gardée 2

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02

De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier

Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma Espace AGAPIT Chasse gardée 2 Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Haut Val De Sèvre