Cinéma Espace Agapit Chers parents Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit Chers parents Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 6 avril 2026.
Cinéma Espace Agapit Chers parents
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
De Emmanuel Patron
Avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
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English : Cinéma Espace Agapit Chers parents
L’événement Cinéma Espace Agapit Chers parents Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Haut Val De Sèvre