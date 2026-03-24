Cinéma Espace Agapit Compostelle Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit Compostelle

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

De Yann Samuell

Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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English : Cinéma Espace Agapit Compostelle

L’événement Cinéma Espace Agapit Compostelle Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Haut Val De Sèvre