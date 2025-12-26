Cinéma Espace AGAPIT Dossier 137, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace AGAPIT Dossier 137, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 19 janvier 2026.
Cinéma Espace AGAPIT Dossier 137
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-19
De Dominik Moll
| Par Dominik Moll, Gilles Marchand
Avec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Espace AGAPIT Dossier 137
L’événement Cinéma Espace AGAPIT Dossier 137 Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Haut Val De Sèvre