Cinema Espace Agapit « En première ligne » Salle Agapit Saint-Maixent-l’École
Cinema Espace Agapit « En première ligne » Salle Agapit Saint-Maixent-l’École lundi 6 octobre 2025.
Cinema Espace Agapit « En première ligne »
Salle Agapit Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-06
Date(s) :
2025-10-06
De Petra Biondina Volpe | Par Petra Biondina Volpe
Avec Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin
Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper… .
Salle Agapit Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 35 92 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
English : Cinema Espace Agapit « En première ligne »
German : Cinema Espace Agapit « En première ligne »
Italiano :
Espanol : Cinema Espace Agapit « En première ligne »
L’événement Cinema Espace Agapit « En première ligne » Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Haut Val De Sèvre