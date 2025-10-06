Cinema Espace Agapit « En première ligne » Salle Agapit Saint-Maixent-l’École

Salle Agapit Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-06

2025-10-06

De Petra Biondina Volpe | Par Petra Biondina Volpe

Avec Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin

Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper… .

Salle Agapit Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 35 92 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

