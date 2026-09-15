Cinéma Espace Agapit – Fils de personne Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
lundi 21 septembre 2026 · Place Denfert-Rochereau · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit – Fils de personne
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 20:30:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
De Safy Nebbou
Avec Romain Duris, Cristiana Capotondi, Vithaya Pansringarm
À peine arrivé en France, le petit Mapring, 4 ans, perd sa nouvelle mère dans un accident de voiture. Thomas dévasté, seul face à cet enfant qui ne le reconnaît pas encore comme père, décide de retourner en Thaïlande pour retrouver sa famille biologique et lui donner une nouvelle chance. Mais au cœur de ce voyage de la renaissance, une autre histoire se tisse : celle d’un lien fragile qui se construit, le face-à-face bouleversant d’un père et d’un fils qui doivent apprendre à s’apprivoiser. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
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English : Cinéma Espace Agapit – Fils de personne
L’événement Cinéma Espace Agapit – Fils de personne Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Haut Val De Sèvre
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