Cinéma Espace AGAPIT Jean Valjean, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace AGAPIT Jean Valjean

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

2026-01-26

De Eric Besnard

Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy

1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir. .

+33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

