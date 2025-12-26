Cinéma Espace AGAPIT Jean Valjean, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
De Eric Besnard
Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy
1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
