Cinéma Espace AGAPIT La femme de ménage, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace AGAPIT La femme de ménage, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 16 février 2026.
Cinéma Espace AGAPIT La femme de ménage
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
De Paul Feig
Avec Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar
En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Espace AGAPIT La femme de ménage
L’événement Cinéma Espace AGAPIT La femme de ménage Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Haut Val De Sèvre