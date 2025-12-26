Cinéma Espace AGAPIT La femme de ménage, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace AGAPIT La femme de ménage

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l'École

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

2026-02-16

De Paul Feig

Avec Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde. .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l'École 79400 +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

