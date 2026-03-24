Cinéma Espace Agapit La maison des femmes Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit La maison des femmes

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

De Mélisa Godet

Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haïdara

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Espace Agapit La maison des femmes

L’événement Cinéma Espace Agapit La maison des femmes Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Haut Val De Sèvre