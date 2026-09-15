Cinéma Espace Agapit – Le Berger et les ours Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
lundi 12 octobre 2026 · Place Denfert-Rochereau · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit – Le Berger et les ours
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 20:30:00
fin : 2026-10-12
Date(s) :
2026-10-12
De Max Keegan
Titre original The Shepherd And The Bear
Dans les Pyrénées françaises, la réintroduction d’ours dans une communauté pastorale ravive les tensions au sein d’un village de montagne. Le film suit un berger vieillissant et un adolescent passionné par la nature et les animaux. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
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English : Cinéma Espace Agapit – Le Berger et les ours
L’événement Cinéma Espace Agapit – Le Berger et les ours Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Haut Val De Sèvre
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