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AGENDA · Saint-Maixent-l'École

Cinéma Espace Agapit – Le Berger et les ours Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

lundi 12 octobre 2026 · Place Denfert-Rochereau · Saint-Maixent-l'École

Cinéma Espace Agapit – Le Berger et les ours Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Denfert-Rochereau
Adresse
Espace Agapit
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit – Le Berger et les ours

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 20:30:00
fin : 2026-10-12

Date(s) :
2026-10-12

De Max Keegan
Titre original The Shepherd And The Bear

Dans les Pyrénées françaises, la réintroduction d’ours dans une communauté pastorale ravive les tensions au sein d’un village de montagne. Le film suit un berger vieillissant et un adolescent passionné par la nature et les animaux.   .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65  acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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English : Cinéma Espace Agapit – Le Berger et les ours

L’événement Cinéma Espace Agapit – Le Berger et les ours Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Haut Val De Sèvre

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