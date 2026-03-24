Cinéma Espace Agapit Le crime du 3ème étage Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit Le crime du 3ème étage

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

De Rémi Bezançon

Avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne

Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3 e étage ? .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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L’événement Cinéma Espace Agapit Le crime du 3ème étage Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Haut Val De Sèvre