Cinéma Espace AGAPIT Les braises, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace AGAPIT Les braises

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

2026-02-02

De Thomas Kruithof

Par Thomas Kruithof, Jean-Baptiste Delafon

Avec Virginie Efira, Arieh Worthalter, Mama Prassinos

Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après vingt ans de vie commune et deux enfants. Elle travaille dans une usine ; lui, chauffeur routier, s’acharne à faire grandir sa petite entreprise. Quand surgit le mouvement des Gilets Jaunes, Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l’espoir d’un changement. Mais à mesure que son engagement grandit, l’équilibre du couple vacille. .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

