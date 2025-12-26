Cinéma Espace AGAPIT Les braises, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace AGAPIT Les braises, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 2 février 2026.
Cinéma Espace AGAPIT Les braises
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-02
Date(s) :
2026-02-02
De Thomas Kruithof
Par Thomas Kruithof, Jean-Baptiste Delafon
Avec Virginie Efira, Arieh Worthalter, Mama Prassinos
Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après vingt ans de vie commune et deux enfants. Elle travaille dans une usine ; lui, chauffeur routier, s’acharne à faire grandir sa petite entreprise. Quand surgit le mouvement des Gilets Jaunes, Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l’espoir d’un changement. Mais à mesure que son engagement grandit, l’équilibre du couple vacille. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Espace AGAPIT Les braises
L’événement Cinéma Espace AGAPIT Les braises Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Haut Val De Sèvre