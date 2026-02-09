Cinéma Espace AGAPIT Les enfants de la résistance Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace AGAPIT Les enfants de la résistance

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

De Christophe Barratier

| Par Christophe Barratier, Stéphane Keller

Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice. .

+33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

