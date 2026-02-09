Cinéma Espace AGAPIT Les Enfants vont bien Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace AGAPIT Les Enfants vont bien

Saint-Maixent-l'École

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

2026-02-23

De Nathan Ambrosioni

Avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître… .

+33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

