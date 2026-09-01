Cinéma Espace Agapit – L’Odyssée Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit – L’Odyssée

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 20:30:00

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

De Christopher Nolan

Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

Titre original The Odyssey

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX. .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Espace Agapit – L’Odyssée

L’événement Cinéma Espace Agapit – L’Odyssée Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Haut Val De Sèvre