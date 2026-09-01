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Cinéma Espace Agapit – L’Odyssée Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

lundi 28 septembre 2026 · Place Denfert-Rochereau · Saint-Maixent-l'École

Cinéma Espace Agapit – L’Odyssée Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Denfert-Rochereau
Adresse
Espace Agapit
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit – L’Odyssée

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 20:30:00
fin : 2026-09-28

Date(s) :
2026-09-28

De Christopher Nolan
Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
Titre original The Odyssey

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX.   .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65  acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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English : Cinéma Espace Agapit – L’Odyssée

L’événement Cinéma Espace Agapit – L’Odyssée Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Haut Val De Sèvre

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