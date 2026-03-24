Cinéma Espace Agapit Marsupilami Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit Marsupilami

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

De Philippe Lacheau

Avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos !

La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain… .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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English : Cinéma Espace Agapit Marsupilami

L’événement Cinéma Espace Agapit Marsupilami Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Haut Val De Sèvre