Cinéma Espace Agapit Mauvaise pioche Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit Mauvaise pioche Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 11 mai 2026.
Cinéma Espace Agapit Mauvaise pioche
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
De Gérard Jugnot
Avec Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte
Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
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English : Cinéma Espace Agapit Mauvaise pioche
L’événement Cinéma Espace Agapit Mauvaise pioche Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Haut Val De Sèvre