Cinéma Espace Agapit Mauvaise pioche Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit Mauvaise pioche

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

De Gérard Jugnot

Avec Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte

​Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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English : Cinéma Espace Agapit Mauvaise pioche

L’événement Cinéma Espace Agapit Mauvaise pioche Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Haut Val De Sèvre