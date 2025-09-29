Cinema Espace Agapit « Partir un jour » Salle Agapit Saint-Maixent-l’École

Salle Agapit Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

2025-09-29

De Amélie Bonnin | Par Amélie Bonnin, Dimitri Lucas

Avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… .

Salle Agapit Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 35 92 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

