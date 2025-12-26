Cinéma Espace AGAPIT Qui brille au combat, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace AGAPIT Qui brille au combat

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

De Joséphine Japy

Avec Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal, Sarah Pachoud

Qui Brille au Combat est le sens étymologique du prénom Bertille, la plus jeune des deux sœurs de la famille Roussier, atteinte d’un handicap lourd au diagnostic incertain. La famille vit dans un équilibre fragile autour de cet enfant qui accapare les efforts et pensées de chacun, et qui pourrait perdre la vie à tout moment. Chacun se construit, vit comme il peut avec les exigences de ce rythme et les incertitudes qui l’accompagnent. Les parents, Madeleine et Gilles, la sœur aînée, Marion. Quel quotidien et quels avenirs pour une mère, un père, un couple, une adolescente que la responsabilité ​ de sa cadette a rendu trop vite adulte ? Lorsqu’un nouveau diagnostic est posé, les cartes sont rebattues et un nouvel horizon se dessine… .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Espace AGAPIT Qui brille au combat

L’événement Cinéma Espace AGAPIT Qui brille au combat Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Haut Val De Sèvre