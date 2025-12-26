Cinéma Espace AGAPIT Qui brille au combat, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace AGAPIT Qui brille au combat, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 9 février 2026.
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – – 6.5 EUR
Début : 2026-02-09
De Joséphine Japy
Avec Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal, Sarah Pachoud
Qui Brille au Combat est le sens étymologique du prénom Bertille, la plus jeune des deux sœurs de la famille Roussier, atteinte d’un handicap lourd au diagnostic incertain. La famille vit dans un équilibre fragile autour de cet enfant qui accapare les efforts et pensées de chacun, et qui pourrait perdre la vie à tout moment. Chacun se construit, vit comme il peut avec les exigences de ce rythme et les incertitudes qui l’accompagnent. Les parents, Madeleine et Gilles, la sœur aînée, Marion. Quel quotidien et quels avenirs pour une mère, un père, un couple, une adolescente que la responsabilité de sa cadette a rendu trop vite adulte ? Lorsqu’un nouveau diagnostic est posé, les cartes sont rebattues et un nouvel horizon se dessine… .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
