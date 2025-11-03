Cinema Espace Agapit Regarde Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinema Espace Agapit Regarde

Rue Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-03

2025-11-03

De Emmanuel Poulain-Arnaud

Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. .

Rue Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine acsmdusaintmaixentais@gmail.com

