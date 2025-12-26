Cinéma Espace AGAPIT Vie privée, Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace AGAPIT Vie privée

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-12

De Rebecca Zlotowski

Avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête. .

