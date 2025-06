Cinema Espace CLOUZOT « Freud, la dernière confession » La Crèche 4 juillet 2025 17:00

Deux-Sèvres

Cinema Espace CLOUZOT « Freud, la dernière confession » Salle Henri-Georges Clouzot La Crèche Deux-Sèvres

Début : 2025-07-04 17:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-04

2025-07-06

De Matt Brown | Par Mark St. Germain, Matt Brown

Avec Anthony Hopkins, Matthew Goode, Liv Lisa Fries

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Sigmund Freud s’est réfugié à Londres, en compagnie de sa fille Anna. Sous l’effet de l’âge et de la maladie, la star mondiale de la psychanalyse s’est changée en un vieillard aigri et capricieux. Mais la curiosité du professeur est piquée au vif lorsqu’un certain C.S Lewis, romancier et chrétien revendiqué, le mentionne dans l’une de ses publications. Leur rencontre autour de la question de Dieu va tourner au duel… .

Salle Henri-Georges Clouzot

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 07 94 cinema@ville-lacreche.fr

