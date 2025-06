Cinema Espace CLOUZOT « Minecraft le film » La Crèche 2 juillet 2025 14:30

Deux-Sèvres

Cinema Espace CLOUZOT « Minecraft le film » Salle Henri-Georges Clouzot La Crèche Deux-Sèvres

Début : 2025-07-02 14:30:00

fin : 2025-07-02

2025-07-02

De Jared Hess | Par Peter Sollett, Allison Schroeder

Avec Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks

Bienvenue dans l’univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie ! Quatre outsiders Garrett, Henry, Natalie et Dawn sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant à La Surface un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l’imagination. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde (et le protéger de créatures maléfiques comme les Piglins et les Zombies), tout en s’engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, expert fabricateur. Cette aventure les poussera à être audacieux et à développer leur créativité. Autant de facultés dont ils auront besoin pour s’épanouir dans le monde réel. .

Salle Henri-Georges Clouzot

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 07 94 cinema@ville-lacreche.fr

