Cinéma et atelier créatif pour les enfants

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 11:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

CINÉ ATELIER ✂

Premières neiges -7 courts-métrages suivis d’un atelier créatif.

Durée 37mn I Séance adaptée dès 3 ans

Tarif 6€

> Nogent-le-Rotrou Cinéma Le Rex

Un merveilleux moment vous attend !! ✨

CINÉ ATELIER ✂

Premières neiges -7 courts-métrages suivis d’un atelier créatif.

Synopsis

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges.

Durée 37mn I Séance adaptée dès 3 ans

Tarif 6€

> Nogent-le-Rotrou Cinéma Le Rex

Un merveilleux moment vous attend !! ✨ .

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CINÉ ATELIER ? ?

Premières neiges -7 short films followed by a creative workshop.

Running time: 37mn I Suitable for ages 3 and up

Price: 6?

> Nogent-le-Rotrou Cinéma Le Rex

A wonderful moment awaits you!

L’événement Cinéma et atelier créatif pour les enfants Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-12-30 par OTs DU PERCHE