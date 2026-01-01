Cinéma et atelier créatif pour les enfants Nogent-le-Rotrou
Cinéma et atelier créatif pour les enfants Nogent-le-Rotrou dimanche 11 janvier 2026.
Cinéma et atelier créatif pour les enfants
26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-01-11 11:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
CINÉ ATELIER ✂
Premières neiges -7 courts-métrages suivis d’un atelier créatif.
Durée 37mn I Séance adaptée dès 3 ans
Tarif 6€
> Nogent-le-Rotrou Cinéma Le Rex
Un merveilleux moment vous attend !! ✨
26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
CINÉ ATELIER ? ?
Premières neiges -7 short films followed by a creative workshop.
Running time: 37mn I Suitable for ages 3 and up
Price: 6?
> Nogent-le-Rotrou Cinéma Le Rex
A wonderful moment awaits you!
