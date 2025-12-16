Cinéma et jeu vidéo construire de nouveaux imaginaires Périgueux
Cinéma et jeu vidéo construire de nouveaux imaginaires Périgueux vendredi 6 février 2026.
Cinéma et jeu vidéo construire de nouveaux imaginaires
Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Conférence cinéma et jeu vidéo construire de nouveaux imaginaires .
Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
English : Cinéma et jeu vidéo construire de nouveaux imaginaires
L’événement Cinéma et jeu vidéo construire de nouveaux imaginaires Périgueux a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Communal de Périgueux