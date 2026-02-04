CINÉMA ET JEUX VIDÉO — DRIVE de Nicolas Winding Refn Cinéma du TNB Rennes Lundi 16 février, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB questionne le lien entre le cinéma et les jeux vidéo. Ce rendez-vous nous fait naviguer entre le jeu GTA 5 RockStar Games et le film Drive de Nicolas Winding Refn.

19h – _GTA 5 Rockstar Games_ (2013), joué et commenté par Jean-Baptiste Massuet et Julie Le Baron, rédactrice en chef de Canard PC

21h – _Drive_ de Nicolas Winding Refn, séance présentée par Jean-Baptiste Massuet et Julie Le Baron, rédactrice en chef de Canard PC

Un jeune homme solitaire, « The Driver », conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a son propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs autrement qu’en conduisant – et au volant, il est le meilleur !

1h40, États-Unis, 2011 / Interdit aux moins de 12 ans

Séance présentée et animée par Julie Le Baron, rédactrice en chef de Canard PC et chroniqueuse pour Silence on joue !, et Jean-Baptiste Massuet, maître de conférences en études cinématographiques à l’université Rennes 2 et membre de l’Institut Universitaire de France

Billet unique pour l’ensemble de la soirée. Possibilité d’assister uniquement au gameplay, ou au film, ou au programme complet de la soirée.

Places limitées pour le gameplay commenté : pour vous assurer une place, retirez une contremarque en amont, sur place à la billetterie cinéma.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-16T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-16T23:30:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



