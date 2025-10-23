Cinéma et jeux vidéos Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Conférence sur « Cinéma et Jeux Vidéos », à la médiathèque, le jeudi 23 octobre, à 18h.

L’ouverture récente de la « Box » (nouvel espace dédié à la pratique du jeu vidéo) à la médiathèque est l’occasion parfaite pour faire un parallèle entre cinéma et jeux vidéos, deux arts aux nombreux points communs. De Tron à The Last Of Us en passant par Matrix, découvrez comment ces univers s’influencent mutuellement.

Animée par Hervé Tourneur, conférencier cinéma et médiateur en éducation à l’image.

A l’Auditoriumm | ados/adultes, sur réservation. .

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

