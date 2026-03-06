Cinéma et rencontre documentaire intergénérationnel avec Sophie Loridon Lux Scène Nationale Valence Valence

Cinéma et rencontre documentaire intergénérationnel avec Sophie Loridon

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Projection pleine de tendresse autour du documentaire Quand j’étais petit·e , en présence de la réalisatrice Sophie Loridon. Ici, les rôles s’inversent ce sont les enfants qui tendent le micro aux aînés.

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

Tender screening of the documentary Quand j’étais petit-e , in the presence of director Sophie Loridon. Here, the roles are reversed: it’s the children who hand the microphone to the elders.

