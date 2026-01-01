Cinéma et tombola Biscuit le chien fantastique Obernai
Cinéma et tombola Biscuit le chien fantastique Obernai dimanche 25 janvier 2026.
Cinéma et tombola Biscuit le chien fantastique
rue Athic Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25 10:30:00
fin : 2026-01-25 12:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Découvrez en avant-première le film BISCUIT LE CHIEN FANTASTIQUE . A partir de 3 ans, avec une tombola proposée pour gagner de nombreux lots.
Découvrez en avant-première le film BISCUIT LE CHIEN FANTASTIQUE, suivi d’une tombola avec plein de lots à gagner !
Film conseillé à partir de 3 ans
Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider il est devenu un chien fantastique ! Biscuit a désormais deux passions manger des tacos et sauver le monde. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter ! .
rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Preview the film BISCUIT LE CHIEN FANTASTIQUE . For ages 3 and up, with a raffle to win lots of prizes.
L’événement Cinéma et tombola Biscuit le chien fantastique Obernai a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme d’Obernai