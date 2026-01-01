Cinéma et tombola Biscuit le chien fantastique Obernai

Cinéma et tombola Biscuit le chien fantastique

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 10:30:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Découvrez en avant-première le film BISCUIT LE CHIEN FANTASTIQUE . A partir de 3 ans, avec une tombola proposée pour gagner de nombreux lots.

Film conseillé à partir de 3 ans

Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider il est devenu un chien fantastique ! Biscuit a désormais deux passions manger des tacos et sauver le monde. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter ! .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

Preview the film BISCUIT LE CHIEN FANTASTIQUE . For ages 3 and up, with a raffle to win lots of prizes.

