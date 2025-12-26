CINÉMA ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND, Montpellier

CINÉMA ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND

Médiathèque Montpellier Hérault

Un film de Michel Gondry, en version originale sous-titrée

Dans le cadre du cycle Science-fiction, en partenariat avec ARTFX.

Des films cultes du genre, allant des classiques aux productions contemporaines. Les projections seront suivies par une analyse filmique par Franck Basset, enseignant cinéma de l’école ARTFX à Montpellier, et d’un échange avec la salle.

Eternal Sunshine of the Spotless mind, un film de Michel Gondry, 1h48

Diffusé en VO sous-titrée français

Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d’amour, au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation. Effondré, Joel contacte l’inventeur du procédé Lacuna, le Dr. Mierzwiak, pour qu’il extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clementine.

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

A film by Michel Gondry, in original version with subtitles

