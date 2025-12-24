CINÉMA EXPÉRIMENTAL Cinéma du TNB Rennes Jeudi 15 janvier 2026, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarif habituels tnb

Le rendez-vous autour du cinéma expérimental au TNB débute cette saison avec la beauté ! Un programme concocté par Éric Thouvenel, professeur en études cinématographiques à l’Université Paris-Nanterre

Le rendez-vous autour du cinéma expérimental au Cinéma du TNB débute cette saison avec la beauté !

Éric Thouvenel, professeur en études cinématographiques à l’Université Paris-Nanterre, a séléctionné un programme rempli de belles choses.

« En écho au titre d’un livre du philosophe Jean-Marie Pontévia, cette 1re séance expérimentale de l’année souhaite tout simplement célébrer la beauté du monde, et la capacité du cinéma à nous la faire voir de nouveau, nous la révéler, nous la redonner. Beauté des myriades d’images qui constellent la mémoire cinéphile ; de la douceur des gestes quotidiens au bord d’une rivière du Suriname ; des inventions colorées qui sommeillent dans les bains argentiques ; de la nature lorsqu’elle est regardée et écoutée avec amour et attention. »

– Éric Thouvenel

**Au programme**

TULIPS de Je Scher / 6 min, États-Unis, 2008

RIVER RITES de Ben Russell / 11 min 30, États-Unis / Surinam, 2011

NYC RGB de Viktoria Schmid / 7 min 10, Autriche / États-Unis, 2023

DELETION de Esther Urlus / 12 min, Pays-Bas, 2017

ARCHIPELAGO OF EARTHEN BONES de Malena Szlam

20 min, Canada / Australie / Chili, 2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-15T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-15T21:00:00.000+01:00

1

https://indiv.themisweb.fr/0146/home.aspx?idstructure=0146

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

