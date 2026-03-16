CINÉMA EXPERIMENTAL Cinéma du TNB Rennes Jeudi 19 mars, 19h00 Ille-et-Vilaine

6.50€

Pour ce dernier rendez-vous de la saison consacré au cinéma expérimental, Eric Thouvenel et le cinéma du TNB ont donné carte blanche à 2 chercheuses, Alice Leroy et Teresa Castro.

« Le cinéma expérimental n’a cessé de bousculer l’histoire des formes, en déstabilisant la perception de l’espace et du temps, en brouillant les frontières entre la matière et les êtres, autrement dit en cultivant le trouble. L’on pourrait même affirmer que le cinéma expérimental est trouble, au sens fort et créatif que la philosophe américaine Donna Haraway prête à ce mot. Dans Vivre avec le trouble, elle livre une analyse écologique des plus radicales, affirmant la nécessité de se doter de nouveaux outils conceptuels et politiques pour penser les relations que nous nouons avec toutes les créatures terrestres, y compris techniques, artificielles ou irtuelles.

Cheminant depuis longtemps avec ses écrits, mais aussi avec les formes tumultueuses et réjouissantes du cinéma expérimental, nous avons imaginé un programme de films qui emprunterait les chemins de la pensée de Haraway pour esquisser quelques lignées de connexions inventives à travers l’histoire du cinéma expérimental. Son invitation à semer le trouble a donc été notre boussole à travers la collection de la coopérative Light Cone. Nous avons composé un parcours en forme de jeu de ficelles, pareil à ces pelotes de fils entremêlés que la philosophe prend comme images de nos histoires liées avec toutes sortes de bestioles et espèces compagnes.»

– Alice Leroy et Teresa Castro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T21:00:00.000+01:00

1

https://indiv.themisweb.fr/0146/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0146&EventId=4137

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

