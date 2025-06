Cinéma F1® LE FILM Place du Marcadieu Nay 25 juin 2025 20:00

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma F1® LE FILM Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5.6 – 5.6 – 5.6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 20:00:00

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Synopsis Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 90 jusqu’à son terrible accident. Trente ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes, patron d’une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l’équipe et prouver qu’il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pearce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu’en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu’il risque de tout perdre. .

Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

English : Cinéma F1® LE FILM

German : Cinéma F1® LE FILM

Italiano :

Espanol : Cinéma F1® LE FILM

L’événement Cinéma F1® LE FILM Nay a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay