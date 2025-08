Cinéma « Falcon Express » Camarès

Cinéma « Falcon Express » Camarès vendredi 8 août 2025.

Cinéma « Falcon Express »

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-08

Séance les vendredi, samedi et dimanche à 21h. Un film par semaine à l’affiche.

Des animaux de compagnie, piégés dans un train lancé à toute allure, vont devoir déjouer les plans de Hans, un blaireau rancunier en quête de vengeance. Alors que le crash semble inévitable, les animaux peuvent compter sur Falcon, un raton-laveur filou et débrouillard, prêt à tout pour les sauver !

Après les As de la Jungle, le studio toulousain nous invite à grimper dans le Falcon Express pour une aventure haute en couleurs qui à l’art de pouvoir séduire toute la famille.

de Benoit DAFFIS et Jean-Pierre TASSY

A partir de 6 ans

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

English :

Fridays, Saturdays and Sundays at 9pm. One film per week.

German :

Vorstellungen freitags, samstags und sonntags um 21 Uhr. Ein Film pro Woche auf dem Spielplan.

Italiano :

Proiezioni il venerdì, il sabato e la domenica alle 21.00. Un film a settimana.

Espanol :

Proyecciones viernes, sábados y domingos a las 21.00 horas. Una película por semana.

L’événement Cinéma « Falcon Express » Camarès a été mis à jour le 2025-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)