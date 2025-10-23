Cinéma Falcon Express Champdeniers

Cinéma Falcon Express Champdeniers jeudi 23 octobre 2025.

Cinéma Falcon Express

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Salle des fêtes

Jeudi 23 octobre à 15h

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Contact valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27

Des animaux de compagnie, piégés dans un train lancé à toute allure, doivent déjouer les plans de Hans, un blaireau rancunier en quête de vengeance. Alors que le crash semble inévitable, les animaux peuvent compter sur Falcon, un raton-laveur filou et débrouillard, prêt à tout pour les sauver. .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

