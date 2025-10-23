Cinéma Falcon Express Champdeniers
Cinéma Falcon Express
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Jeudi 23 octobre à 15h
Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans
Contact valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27
Des animaux de compagnie, piégés dans un train lancé à toute allure, doivent déjouer les plans de Hans, un blaireau rancunier en quête de vengeance. Alors que le crash semble inévitable, les animaux peuvent compter sur Falcon, un raton-laveur filou et débrouillard, prêt à tout pour les sauver. .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
