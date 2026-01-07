Cinéma Fantaisies colorées La Virgule Morlaix

Cinéma Fantaisies colorées

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Début : 2026-02-17 18:30:00

fin : 2026-02-17 19:05:00

2026-02-17

La Virgule vous propose un programme de cinq courts métrages sur la thématique de l’imaginaire et de la magie. Un génie pas comme les autres, un enfant rêveur, et même une petite cheffe cuisinière à la soupe magique…

Projection dès 3 ans. Réservation obligatoire. .

