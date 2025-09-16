Cinéma Fantôme Utile Bischwiller

Cinéma Fantôme Utile Bischwiller mardi 16 septembre 2025.

Cinéma Fantôme Utile

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-16 20:00:00

fin : 2025-09-16 22:10:00

Date(s) :

2025-09-16

March sombre dans le deuil après la mort tragique de sa femme Nat. Mais son quotidien bascule lorsqu’il découvre que son esprit s’est réincarné dans un aspirateur. Bien qu’absurde, leur lien renaît, plus fort que jamais, malgré l’opposition de sa famille. Tentant de les convaincre de leur amour, Nat se propose de nettoyer l’usine des parents pour prouver qu’elle est un fantôme utile, quitte à faire le ménage parmi les âmes errantes…

Sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes 2025, ce premier film transforme un pitch audacieux en une fable sur une société thaïlandaise où l’existence se résume à son travail.

Réalisateur Ratchapoom Boonbunchachoke.

Avec Mai Davika Hoorne, Witsarut Himmarat, Apasiri Nitibhon.

Drame, fantastique En VOST.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/fantome-utile/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

March sinks into mourning after the tragic death of his wife Nat. But his life is turned upside down when he discovers that her spirit has been reincarnated in a vacuum cleaner. Although absurd, their bond is reborn, stronger than ever, despite the opposition of his family. Trying to convince them of their love, Nat offers to clean her parents’ factory to prove she’s a useful ghost.

German :

March versinkt nach dem tragischen Tod seiner Frau Nat in Trauer. Doch sein Alltag gerät aus den Fugen, als er herausfindet, dass ihr Geist in einem Staubsauger wiedergeboren wurde. Obwohl es absurd ist, wird ihre Verbindung wiederbelebt und ist stärker als je zuvor, obwohl seine Familie dagegen ist. In dem Versuch, sie von ihrer Liebe zu überzeugen, bietet Nat an, die Fabrik ihrer Eltern zu reinigen, um zu beweisen, dass sie ein nützlicher Geist ist.

Italiano :

March è in lutto dopo la tragica morte della moglie Nat. Ma la sua vita viene stravolta quando scopre che il suo spirito si è reincarnato in un aspirapolvere. Anche se assurdo, il loro legame rinasce, più forte che mai, nonostante l’opposizione della famiglia di lui. Nel tentativo di convincerli del loro amore, Nat si offre di pulire la fabbrica dei suoi genitori per dimostrare che è un fantasma utile.

Espanol :

March se hunde en el luto tras la trágica muerte de su esposa Nat. Pero su vida da un vuelco cuando descubre que el espíritu de ella se ha reencarnado en una aspiradora. Aunque absurdo, su vínculo renace, más fuerte que nunca, a pesar de la oposición de su familia. Tratando de convencerles de su amor, Nat se ofrece a limpiar la fábrica de sus padres para demostrar que es un fantasma útil.

