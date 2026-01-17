Cinéma, Festival de science fiction à Figeac Les Mycéliades Figeac

Cinéma, Festival de science fiction à Figeac Les Mycéliades

2 bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2026-02-04 05:00:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14

C’est la 2e édition du festival des science-fiction les Mycéliades à Figeac, avec au programme des films, des rencontres, ateliers et autres animations autour du thème "Résiliences".

Seul, en famille, entre ami·es, venez frissoner, créer, réfléchir ou vous émerveiller…

Avec le soutien de l'ADRC et d'Images en Bibliothèques

2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

It’s the 2nde edition of the Mycéliades science-fiction festival in Figeac, with a program of films, meetings, workshops and other activities around the theme "Resiliences".

Alone, with family or friends, come and thrill, create, reflect or marvel?

With the support of CCRA and Images en Bibliothèques

