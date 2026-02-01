Cinéma festival Docus en Terre Cinéma Les nouveaux Bleus Beaumont-de-Lomagne

Cinéma festival Docus en Terre

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

2 films par jour 10€

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-21

Festival du film documentaire.

Cinéma Les nouveaux Bleus 26 avenue Albert Soubiès Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 9 64 40 92 59 cinelomagne.beaumont@gmail.com

English :

Cinema: Docus en Terre festival

Documentary film festival.

