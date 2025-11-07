CINÉMA FESTIVAL LE CINÉ EST DANS LE PRÉ Cinéma Paradiso Nort-sur-Erdre

Cinéma Paradiso 24 Boulevard de la Gare Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-16

Festival annuel Le ciné est dans le pré

Découvrez un festival de cinéma autour de la ruralité, de l’environnement et de questions de société.

Le cinéma de Nozay “Le Nozek” organise, en partenariat avec le Cinéma de Nort le Paradiso, le festival Le ciné est dans le pré du 7 au 16 novembre. .

English :

Annual Le ciné est dans le pré festival

German :

Jährliches Festival Le ciné est dans le pré (Das Kino ist auf der Wiese)

Italiano :

Festival annuale Le ciné est dans le pré

Espanol :

Festival anual Le ciné est dans le pré

L’événement CINÉMA FESTIVAL LE CINÉ EST DANS LE PRÉ Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-10-06 par Pays Erdre Canal Forêt