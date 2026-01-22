Cinéma Festival Le portrait d’une femme Place Lucie Aubrac Cerizay

Cinéma Festival Le portrait d’une femme

Place Lucie Aubrac Cinéma 7 ème Art Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-01-28

Festival Le portrait d’une femme , c’est 9 jours, 9 films.

À travers ce festival des vies féminines, le grand écran interroge les multiples facettes de l’humanité la force, la vulnérabilité, la quête de liberté, et le combat pour la justice ou la dignité. Ce festival est une invitation à explorer les histoires de femmes qui marquent leur époque ou transcendent les âges. .

Place Lucie Aubrac Cinéma 7 ème Art Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 01 33 cinemasbocage@lefauteuilrouge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Festival Le portrait d’une femme

L’événement Cinéma Festival Le portrait d’une femme Cerizay a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Bocage Bressuirais