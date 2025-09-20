Cinéma Festival Play it again 2025 Cinéma Le Select Granville
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Vendredi 2025-09-20
2025-09-28
2025-09-20
Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui ?
Toute la programmation est disponible sur notre site internet
https://www.cinemaleselect-granville.com/les-inoubliables/47016-festival-play-it-again-2025/
À très vite en salles ! .
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
