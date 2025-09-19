CINEMA FESTIVAL PLAY IT AGAIN CINEMA LE REGENT Saint-Gaudens

CINEMA LE REGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-29

L’ADRC présente sa onzième édition de Play it again, festival dédié au cinéma de patrimoine avec des ressorties exclusives !

Une invitation à (re)découvrir des classiques plus ou moins connus du VIIème Art et à voyager à travers les époques de cette pratique artistique que nous aimons tant.

Nous vous proposons de voir ou revoir huit films au cours de cette édition, étalée sur dix jours. .

CINEMA LE REGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

The CCRA presents its eleventh edition of Play it again, a festival dedicated to heritage cinema with exclusive re-releases!

German :

Der ADRC präsentiert seine elfte Ausgabe von Play it again, ein Festival, das dem Kino des Kulturerbes gewidmet ist, mit exklusiven Wiederaufführungen!

Italiano :

Il CCRA presenta l’undicesima edizione di Play it again, un festival dedicato al cinema del patrimonio con riedizioni esclusive!

Espanol :

El CCRA presenta su undécima edición de Play it again, ¡un festival dedicado al cine patrimonial con reestrenos exclusivos!

