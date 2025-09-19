CINEMA FESTIVAL PLAY IT AGAIN CINEMA LE REGENT Saint-Gaudens
CINEMA FESTIVAL PLAY IT AGAIN CINEMA LE REGENT Saint-Gaudens vendredi 19 septembre 2025.
CINEMA FESTIVAL PLAY IT AGAIN
CINEMA LE REGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-29
Date(s) :
2025-09-19
L’ADRC présente sa onzième édition de Play it again, festival dédié au cinéma de patrimoine avec des ressorties exclusives !
Une invitation à (re)découvrir des classiques plus ou moins connus du VIIème Art et à voyager à travers les époques de cette pratique artistique que nous aimons tant.
Nous vous proposons de voir ou revoir huit films au cours de cette édition, étalée sur dix jours. .
CINEMA LE REGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com
English :
The CCRA presents its eleventh edition of Play it again, a festival dedicated to heritage cinema with exclusive re-releases!
German :
Der ADRC präsentiert seine elfte Ausgabe von Play it again, ein Festival, das dem Kino des Kulturerbes gewidmet ist, mit exklusiven Wiederaufführungen!
Italiano :
Il CCRA presenta l’undicesima edizione di Play it again, un festival dedicato al cinema del patrimonio con riedizioni esclusive!
Espanol :
El CCRA presenta su undécima edición de Play it again, ¡un festival dedicado al cine patrimonial con reestrenos exclusivos!
L’événement CINEMA FESTIVAL PLAY IT AGAIN Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE