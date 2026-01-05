Cinéma : Fête du court-métrage L’Acousti’k Miniac-Morvan
Cinéma : Fête du court-métrage L’Acousti’k Miniac-Morvan samedi 21 mars 2026.
Cinéma : Fête du court-métrage L’Acousti’k Miniac-Morvan Samedi 21 mars, 14h30 TP = 5 € / TR = 4 €
Compagnie Artefakt
La Compagnie Artefakt vous invite à re-découvrir le plaisir d’aller au cinéma …
### Programme du samedi 21 mars 2026
* 14h30 – **Petites canines**, court-métrage (dès 5 ans) suivi d’un atelier autour du chien
* 17h30 – atelier jeune jury (dès 8 ans) suivi d’un goûter
* 19h00 – **Le miel qu’on lèche sur l’épine**, court-métrage projeté en présence de la réalisatrice
* 20h00 – projection de court-métrages (adultes)
### Tarif
* après-midi = 4 €
* soirée = 5 €
* tarif réduit résident Miniac-Morvan = 4 €
### Informations
**Compagnie Artefakt**
06 09 35 01 11
[information@cie-artefakt.com](mailto:information@cie-artefakt.com)
[https://www.cie-artefakt.com/](https://www.cie-artefakt.com/)
[https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt](https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-21T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-21T22:00:00.000+01:00
1
https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.cie-artefakt.com/
L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine
communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77