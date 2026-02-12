CINÉMA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Montpellier
CINÉMA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Montpellier samedi 28 mars 2026.
CINÉMA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Une séance de films courts !
Rendez-vous national, la fête du court-métrage met en avant la diversité des films courts.
Sélectionné par Brand à Part, venez découvrir un programme de courts-métrages sur la thématique Enfance l’âge de la découverte .
Tout public, dès 10 ans.
Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A session of short films!
L’événement CINÉMA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-09 par 34 PIERRESVIVES