CINÉMA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Une séance de films courts !

Rendez-vous national, la fête du court-métrage met en avant la diversité des films courts.

Sélectionné par Brand à Part, venez découvrir un programme de courts-métrages sur la thématique Enfance l’âge de la découverte .

Tout public, dès 10 ans.

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A session of short films!

L’événement CINÉMA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-09 par 34 PIERRESVIVES