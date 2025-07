Cinéma Fêtes musicales de l’Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Cinéma Fêtes musicales de l’Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac dimanche 3 août 2025.

Cinéma Fêtes musicales de l’Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : 4 EUR

4

Tarif de base plein tarif

séance

Date et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Projection de deux films sélectionnés au Festival du Cinéma Documentaire en Aubrac

19h En bonne compagnie de Claudia IMBERT (55 m)

Filme documentaire produit par le CNSMDP sur les savoir-faire des métiers de l’accompagnement en musique et en danse.

21h Le chant des vivants de Cécile ALLEGRA(1h22)

Survivant de la longue route de l’exil, de jeunes filles, de jeunes hommes, arrivent à conques, au cœur de l’Aveyron. La, une association, Limbo entourée d’habitants accueillants, permettent au groupe de se poser un temps. Alors un jour surgit une idée un peu folle, celle d’une expérience collective.

Restauration sur place 4 .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com

English :

Screening of two films selected for the Aubrac Documentary Film Festival:

German :

Vorführung von zwei Filmen, die beim Festival du Cinéma Documentaire en Aubrac ausgewählt wurden

Italiano :

Proiezione di due film selezionati al Festival del cinema documentario di Aubrac:

Espanol :

Proyección de dos películas seleccionadas en el Festival de Cine Documental de Aubrac:

