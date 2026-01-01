CINEMA Film Buena Vista Social Club Salle socioculturelle Bellenaves

CINEMA Film Buena Vista Social Club

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16 22:30:00

Date(s) :

2026-01-16

L’association Picus vous offre une séance de cinéma à Bellenaves. Un ciné soupe, qui-plus-est !

.

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Picus association is offering you a cinema experience in Bellenaves. A ciné soupe, qui-plus-est!

L’événement CINEMA Film Buena Vista Social Club Bellenaves a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Val de Sioule