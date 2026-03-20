Cinéma film Compostelle Cayres
Cinéma film Compostelle Cayres jeudi 23 avril 2026.
Cinéma film Compostelle
Salle des Volcans Cayres Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser son sentiment d’abandon.
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Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Fred and Adam, a troubled teenager, don’t know each other. However, thanks to an association, they are making the pilgrimage to Santiago de Compostela together. She’s trying to come to terms with her past, he’s trying to channel his feelings of abandonment.
L’événement Cinéma film Compostelle Cayres a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire