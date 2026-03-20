Cinéma film Compostelle

Salle des Volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser son sentiment d’abandon.

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Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Fred and Adam, a troubled teenager, don’t know each other. However, thanks to an association, they are making the pilgrimage to Santiago de Compostela together. She’s trying to come to terms with her past, he’s trying to channel his feelings of abandonment.

L’événement Cinéma film Compostelle Cayres a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire