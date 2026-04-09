Cinéma – Film documentaire « Au cœur du Laos » Espace Saint-Michel Paris
Cinéma – Film documentaire « Au cœur du Laos » Espace Saint-Michel Paris samedi 25 avril 2026.
À l’occasion de ses 30 ans, l’association Sourires d’Enfants organise une projection exceptionnelle consacrée à ses actions au Laos.
Ce documentaire propose une immersion dans le quotidien des enfants et des familles accompagnées par l’association et met en lumière les projets menés depuis 2012 en faveur de l’éducation, de l’hygiène, de la nutrition des enfants, ainsi que pour l’amélioration des conditions de vie des femmes dans le regroupement de villages de Lang Khang (Province de Khammouane).
La projection sera suivie d’un temps d’échange avec les membres de l’association et Antoine Lecomte, réalisateur, qui partageront leur expérience et répondront aux questions du public.
Cette soirée s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les réalités locales et découvrir un engagement solidaire pérenne.
Pensez à réserver votre place !
Dans les coulisses des projets de Sourires d’Enfants au Laos
Le samedi 25 avril 2026
de 20h30 à 22h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T23:30:00+02:00
fin : 2026-04-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T20:30:00+02:00_2026-04-25T22:00:00+02:00
Espace Saint-Michel 7 Place Saint-Michel 75005 Paris
https://www.souriresdenfants.org/fr/ https://www.facebook.com/souriresdenfants.asso https://www.facebook.com/souriresdenfants.asso
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